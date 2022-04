Die Wirtschaftsjunioren Südpfalz laden für Dienstag, 7. Juni, 19 Uhr, zu einer Podiumsdiskussion mit OB-Kandidaten Dominik Geißler (CDU), Lukas Hartmann (Grüne) und Maximilian Ingenthron (SPD) in den Gloria-Kulturpalast ein. Debattiert werde über viele Themen von Klimaschutz über Stadtplanung bis hin zu den Zukunftsvisionen der Kandidaten für die Stadt Landau, teilen die Wirtschaftsjunioren mit. Interessierte haben die Möglichkeit, über den Link menti.com/pjvducu4cv Fragen in die Diskussion einzubringen, sagt Organisatorin Jasmin Weisenburger. An der Veranstaltung können 150 Personen teilnehmen. Eintritt frei. Die Türen öffnen um 18 Uhr. Es gilt Maskenpflicht.