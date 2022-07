Die Landauer Grünen haben am Montagmorgen nach der Oberbürgermeister-Stichwahl in Landau dem Sieger Dominik Geißler gratuliert, ihm „eine glückliche Hand bei allen anstehenden Herausforderungen“ gewünscht und ihrer Freude Ausdruck verliehen, „die erfolgreiche Arbeit der Klimakoalition gemeinsam mit Dominik Geißler fortsetzen zu können“. So haben es die Fraktionsvorsitzenden Lea Saßnowski und Lea Heidbreder geschrieben. Geißler hatte allerdings vor der Wahl mehrfach betont, dass eine OB-Wahl eine Personenwahl und er nicht Teil der Koalition sei.

Die Grünen haben aber auch dem mit nur 180 Stimmen Rückstand unterlegenen Bürgermeister Maximilian Ingenthron (SPD) für sein gutes Ergebnis gratuliert, „verbunden mit dem Dank für drei Jahrzehnte Engagement für Landau“.

Aus den Wahlergebnissen werden verschiedene Effekte herausgelesen: Nach Auffassung der Grünen zeigen „beinahe 2800 fehlende Stimmen im Vergleich zum ersten Wahlgang (...), dass viele Bürgerinnen und Bürger sich mehr grüne Politik für Landau wünschen, die sie durch Lukas Hartmann umgesetzt sehen“.

Es gibt allerdings – beispielsweise in CDU-Kreisen – auch die Interpretation, dass die Grünen-Wähler vom ersten Wahlgang nicht unbedingt der Wahlempfehlung der Koalition für Geißler gefolgt sind. Denn Ingenthron hat in der Stichwahl 15,5 Prozentpunkte zugelegt, Geißler 14,9.

Eine weitere Gratulation kommt aus Mainz: Der CDU-Landesvorsitzende Christian Baldauf sagte: „Landau wird bei Dominik Geißler in guten Händen sein.“ Bei seiner Politik dürften die Bürgerinnen und Bürger auf Verlässlichkeit und großen Gestaltungswillen vertrauen.