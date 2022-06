Die Landauer FDP hat ein Positionspapier zur anstehenden Wahl veröffentlicht. Sechs Punkte sind den Liberalen wichtig.

Wohnen, Mobilität, Wirtschaft, Bürgerbeteiligung, Finanzen und Verwaltung – sechs Punkte umfasst das Positionspapier der Landauer FDP zur Oberbürgermeister-Wahl in der Südpfalzmetropole. Eine Wahlempfehlung für einen Kandidaten geben die Liberalen nicht ab.

Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums „ist und bleibt“ eine große Herausforderung in der Stadt, heißt es in dem von FDP-Vorsitzenden Carsten Triebel unterzeichneten Papier. Die Stadt müsse weiterhin mehr Wohnraum schaffen – weniger Bautätigkeit führe „zu einer deutlich größeren Steigerung der Miet- und Kaufpreise“. Diesen Weg sollte die neue Stadtspitze weiter verfolgen. „Zusätzlich erwarten wir aber auch eine klare Vorstellung des neuen OBs, wie er eine bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnraum sicherstellen möchte.“ Da der Leerstand in Landau unterdurchschnittlich sei, sei der Eingriff ins Eigentumsrecht durch eine Zweckentfremdungssatzung abzulehnen. Bau- und Investitionstätigkeit müssten weiterhin aus privater Hand kommen, Anwohner sollten bei Neubauprojekten frühzeitig eingebunden werden, fordert die FDP.

Mehr E-Lade-Säulen

Eine weitere Herausforderung sei die Mobilitätswende. Dort habe man viel erreicht, der Bus-Takt und die vielen Verbesserungen für den Radverkehr seien große Schritte in die richtige Richtung. „Wir fordern vom künftigen Bürgermeister ein klares Bekenntnis, diesen Wandel aktiv zu gestalten.“ Die Liberalen bilden seit 2019 zusammen mit den Grünen und der CDU die Regierungskoalition in Landau und stellen mit Jochen Silbernagel den ehrenamtlichen Beigeordneten. Die Verkehrsplanung solle nicht einzeln für Landau betrachtet werden, sondern im Kontext der Region verstanden werden. Die Interessen der Stadt müssten auch beispielsweise im Kreis Südliche Weinstraße besondern im Bezug auf den ÖPNV vertreten werden. Aber auch bei diesen Maßnahmen solle die Bürgerschaft besser eingebunden werden. Weiterhin fordern die Liberalen den Ausbau öffentlicher E-Ladestrukturen, nicht nur für Autos, sondern auch für E-Bikes und E-Roller.

Dem Handel helfen

Bereits vor der Pandemie sei der Marktanteil des Online-Handels gegenüber dem Einzelhandel gestiegen, Corona habe dies beschleunigt. Also müsse die Stadtspitze den Einzelhandel stärken. „Wir erwarten daher ein schlüssiges Konzept zur Belebung der Innenstadt beispielsweise durch Schaffung von Co-Working-Spaces und Begegnungsflächen für Freelancer und Künstler, Flächen, um Geschäftsmodelle zu testen, sogenannte Pop-up-Stores und kulturelle Veranstaltungen, die Gäste nach Landau locken.“ Mittelfristig wünschen sich die Freidemokraten ein Gründerzentrum sowie eine starke Vernetzung mit der Uni, „um kreative Köpfe aus der Studierendenschaft dazu zu motivieren, sich in Landau eine Existenz aufzubauen“. Die Erhöhung der Gewerbesteuer sei kontraproduktiv.

Die FDP fordert „eine echte Beteiligung unsere Bürgerinnen und Bürger schon zu Beginn großer Projekte. Eine reine Information, wenn die politischen Entscheidungen gefallen sind, ist nicht mehr zeitgemäß.“ Zudem soll die Stadt mittelfristig einen ausgeglichenen Haushalt anstreben. In der Verwaltung soll ein digitales Bürgerportal zur Erledigung aller Verwaltungsgänge zusätzlich zum Vor-Ort-Service angeboten werden.