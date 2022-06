Bisher haben rund 10.000 Landauer ihre Stimme für die Oberbürgermeisterwahl am Sonntag, 3. Juli, per Briefwahl abgegeben. Nach Angaben der Stadtverwaltung beziehungsweise ihres Wahlamts haben damit schon jetzt mehr Landauer Briefwahl gemacht als bei der Oberbürgermeisterwahl 2015. Damals beantragten knapp 6000 Landauer Briefwahl. Wahlberechtigt sind diesmal rund 38.000 Menschen, 2000 mehr als 2015.

Spätestens am Mittwoch, 29. Juni, sollten Briefwahlunterlagen auf die Post gegeben werden, damit sie bis Sonntag, 18 Uhr, definitiv im Rathaus vorliegen. Auch darauf hat die Verwaltung hingewiesen. Wer am Wahlsonntag verhindert ist, aber auf Nummer sicher gehen möchte, kann direkt im Briefwahlbüro im Alten Kaufhaus wählen. Das ist noch bis Freitag, 1. Juli, geöffnet: am Mittwoch von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, am Donnerstag von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr und am Freitag von 14 bis 18 Uhr.

Die Verwaltung wird am Wahlsonntag ab 18 Uhr das Rathaus öffnen. Dort können Besucher auf großen Leinwänden mitverfolgen, wie die Wahlergebnisse eintreffen. Das Wahlamt rechnet damit, bis 21 Uhr, mit Glück auch etwas früher, ein vorläufiges Endergebnis vorliegen zu haben. Die Ergebnisse werden auch auf der Internetseite der Stadt (www.landau.de, Suchbegriff Wahlen) eingestellt.