Dominik Geißler möchte bei der Wahl des Landauer Oberbürgermeisters am 3. Juli Nachfolger von Thomas Hirsch werden. Der CDU-Kreisverband Landau hat den 57-Jährigen am Samstagnachmittag einstimmig als Kandidaten nominiert, nachdem Vorstand und Stadtratsfraktion den Sohn Heiner Geißlers am 5. Januar überraschend als Wunschkandidaten präsentiert hatten. Vor 62 Mitgliedern schwor die Parteispitze die Mitglieder auf den Wahlkampf ein. „Ab heute gilt nur eines: Alle Kraft einzusetzen, dass er Oberbürgermeister wird“, sagte Christian Baldauf, Fraktionsführer der CDU im Landtag und einer der prominenten Gäste des Parteitags im Kreuzgang Heilig Kreuz in Landau. Für die SPD tritt Bürgermeister Maximilian Ingenthron zur OB-Wahl an. Die Grünen möchten Beigeordneten Lukas Hartmann ins Rennen schicken.