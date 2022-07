Der Wahlausschuss der Stadt Landau hat das Ergebnis der OB-Wahl vom Sonntag bestätigt. Am kommenden Sonntag stellen sich Dominik Geißler (CDU) und Maximilian Ingenthron (SPD) in der Stichwahl. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden keine neuen Wahlbenachrichtigungen versandt. Wer nicht mehr im Besitz der ursprünglichen Wahlbenachrichtigung ist, kann bei der Stichwahl aber unter Vorlage des Personalausweises oder Reisepasses wählen. Wer bereits einen Wahlschein für die Stichwahl beantragt hat, erhält diesen mitsamt den Briefwahlunterlagen automatisch zugeschickt. Wer erstmalig bei der Stichwahl per Brief wählen möchte, kann das ab sofort beantragen. Ab sofort ist auch das Briefwahlbüro im Alten Kaufhaus wieder geöffnet, und zwar:

Montag bis Freitag, 8.30 bis 12 Uhr, Montag bis Mittwoch, 14 bis 16 Uhr, Donnerstag 14 bis 18 Uhr und Samstag, 9. Juli, 9 bis 11 Uhr. Am Freitag, 15. Juli, ist das Briefwahlbüro wegen einer Veranstaltung nicht im Alten Kaufhaus, sondern in Sitzungszimmer 8 des Rathauses. Im Briefwahlbüro kann auch direkt die Stimme abgegeben werden. Ansonsten müssen ausgefüllte Briefwahlunterlagen bis spätestens 18 Uhr am Wahltag bei der Stadtverwaltung eingegangen sein, per Post am besten bis spätestens Mittwoch, 13. Juli, im Briefkasten sein.