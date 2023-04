Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Stellen Sie sich vor, es ist Wahl und keiner geht hin. Weil die Leute schon per Briefwahl abgestimmt haben. Am kommenden Sonntag ist Stichwahl zur Oberbürgermeisterwahl in Landau. Brauchen wir überhaupt noch Wahllokale?

In der Stichwahl entscheidet sich, wer am 1. Januar 2023 Nachfolger von Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) wird: Dominik Geißler (CDU) oder Maximilian Ingenthron (SPD). Sie sind am 3. Juli