Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier hat den Termin für die OB-Wahl in Landau festgesetzt. Dem Vorschlag der Stadt folgend wird am Sonntag, 3. Juli,gewählt. Die Stichwahl wird am Sonntag, 17. Juli, sein. Die Stelle werde nun öffentlich ausgeschrieben – am 31. März im städtischen Amtsblatt, am 2. April in der RHEINPFALZ und am 4. April im Staatsanzeiger Rheinland-Pfalz, teilt die Stadt weiter mit.

Wahlhelfer für die 33 Wahllokale werden noch gesucht. Interessierte können sich per E-Mail an wahlen@landau.de sowie telefonisch unter 06341 131107 beim Wahlamt melden. Angegeben werden müssen Anschrift, E-Mail-Adresse, gegebenenfalls Parteizugehörigkeit und Telefonnummer. Für den Einsatz wird ein „Erfrischungsgeld“ von 25 Euro gewährt, teilt die Stadt weiter mit. Ihre Kandidatur angekündigt haben Maximilian Ingenthron (SPD), Dominik Geißler (CDU) und Lukas Hartmann (Grüne).