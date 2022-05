Maximilian Ingenthron (SPD) und Lukas Hartmann (Grüne) haben sich mit der Geothermie in Landau angefreundet. Darauf lassen Äußerungen beim Wahlkampf-Forum des Verbandes der mittelständischen Wirtschaft am Donnerstag in der Festhalle schließen. Hartmann hält die Erdwärme schon aus Klimaschutzgründen als Energieträger für begrüßenswert. Man soll sie in der Nahversorgung besser nutzen. Die möglichen Förderungen von Lithium seien so entscheidend für die anstehende Transformation, dass es besser hier geschehe als in Südafrika. Auch Ingenthron hält die Geothermie für eine sinnvolle Angelegenheit, es seien in den vergangenen Jahren viele Erfahrungen gesammelt worden. Der Hauptausschuss befasst sich mit dem Thema bei seiner nächsten öffentlichen Sitzung, die am Dienstag um 17 Uhr im Alten Kaufhaus beginnt.