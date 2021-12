Dem SPD-Oberbürgermeisterkandidaten in Landau, Maximilian Ingenthron, gehen die jüngsten Beschlüsse von Bundesregierung und Landesregierungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht weit genug. Der Berg habe gekreist, aber nur ein Mäuslein gebärt. Er sei enttäuscht, so Ingenthron am Mittwochabend. „Wir wissen doch sowieso alle, was erforderlich ist und was kommen muss.“ Er sei sicher, dass der weitaus größte Teil der Bevölkerung ein konsequentes zeitweises Herunterfahren des öffentlichen Lebens und auch eine Impfpflicht verstehen, nachvollziehen und dabei mitmachen würde, wenn entschlossener gehandelt würde. Der Bürgermeister und Sozialdezernent weist darauf hin, dass in Landau bereits 86 Prozent vollständig geimpft seien, gemessen an der Gesamtbevölkerung ab zwölf Jahren. Mehr als 40 Prozent hätten auch schon die Auffrischungsimpfung.