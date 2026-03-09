Die NVS Natur Stiftung Südpfalz hat vom Landkreis Südliche Weinstraße eine zweckgebundene Zuwendung in Höhe von 12.000 Euro erhalten. Das Geld soll in den „Biotopverbund Weinbergsbrachen“ und in die „Villa-Wiesen“ fließen. Mit dem Modellprojekt „Weinbergsbrachen“ soll der ökologische Zustand von Weinbergen im Fall von Flächenreduzierungen oder -aufgaben durch Weinbaubetriebe strukturell verbessert und die Biodiversität gefördert werden, statt freigewordene Flächen verbuschen zu lassen. Mit dem Projekt „Villa-Wiesen“ will die NVS in der Modenbachniederung von Großfischlingen bis zur Gemarkungsgrenze Richtung Freimersheim Offenlandflächen fördern, da sie „vielfältige Lebensräume für Tiere und Pflanzen bieten, die Bodengesundheit fördern und für Biodiversität sorgen“. Die „Villa-Wiesen“ zählen zu den ehemals artenreichsten Pfeifengras-Stromtalwiesen der Südpfalz mit überregional bedeutsamen Vorkommen von Prachtnelke, Nordischem Labkraut und weiteren gefährdeten Arten, wie die Stiftung mitteilt. „Die Arbeit der NVS Natur Stiftung Südpfalz schützt wertvolle Lebensräume, sichert die biologische Vielfalt und hilft mit, dass kommende Generationen die natürliche Schönheit unserer Heimat erleben können“, wird Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) in einer Mitteilung der Verwaltung zitiert. Sie wirke sich nicht nur positiv auf „unsere Natur“ aus, sondern auch „auf die Lebensqualität und den Tourismus, weshalb wir die Projekte gern finanziell unterstützen“. Die NVS wird nun in Abstimmung mit der bei der Kreisverwaltung angesiedelten Unteren Naturschutzbehörde detaillierte Projektkonzeptionen erarbeiten, mit denen Förderanträge bei der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz, bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd über die „Aktion Grün“ und beim Bund gestellt werden können.