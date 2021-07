Die Polizei hat am Samstag an beliebten Motorradstrecken bei Landau und Neustadt Motorradfahrer kontrolliert. Allein im letzten Jahr starben drei Motorradfahrende im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Bei rund zwei Drittel der Unfälle mit Motorradbeteiligung wurden Personen zumindest leicht verletzt. Am Samstag lockte das gute Wetter auf die landschaftlich reizvollen Strecken. Die Polizei registrierte 28 Ordnungswidrigkeiten. Von 158 kontrollierten Fahrzeugen, davon 152 Motorräder (im Bereich Landau waren es 61 Fahrzeuge und 55 Motorräder), waren neun zu schnell unterwegs, davon drei bei Landau. Das schnellste Fahrzeug wurde mit Tempo 93 bei erlaubten 70 gemessen. Drei Motorräder bei Landau waren zu laut. Insgesamt zieht die Polizei eine positive Bilanz: Die deutlich überwiegende Mehrheit der Motorradfahrenden habe sich an die Verkehrsregeln gehalten.