Herxheim. Beim diesjährigen Sandbahnrennen in Herxheim kam es bei regnerischem Wetter nur vereinzelt zu Straftaten. Ein junger Mann hielt die Polizisten aber ordentlich auf Trab.

Wie die Polizei berichtet, verlief das Fest weitestgehend ruhig. Nach dem Rennen gingen ihnen zwei Fahrradfahrer wegen Trunkenheit im Verkehr ins Netz. Einer der Männer war mit 1,8 Promille, der andere mit 2,7 Promille unterwegs. Letzterer soll zudem mehrfach gestürzt sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Ein besonders unrühmliches Verhalten zeigte ein 21-Jähriger beim Sandbahnrennen. Er geriet nach Polizeiangaben zunächst mit einer Personengruppe in Streit und schlug einem 25-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Bei der anschließenden Personalienfeststellung verhielt sich der 21-Jährige laut Polizeibericht äußerst aggressiv. Er widersetzte sich der Fesselung, beleidigte die Polizeibeamten mehrfach und spuckte nach ihnen. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten Haschisch sowie eine größere Menge Bargeld, die sichergestellt wurden. Auf richterliche Anordnung durchsuchten die Beamten die Wohnung des Beschuldigten. Auf der Dienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, anschließend wurde er festgenommen. Der 21-Jährige muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.