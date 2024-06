Im Schwanenweiher leben fast nur noch kanadische Wildgänse, hat RHEINPFALZ-Leser Gerd Rehm aus Landau bei seinem jüngsten Spaziergang im sanierten Ostpark festgestellt. „Wo sind die vielen Schwäne und Enten geblieben?“, fragt er. Offenbar verdrängt. Nach Auskunft der Stadtverwaltung waren alle Wasservögel abgewandert, als der Weiher saniert wurde. Er sei zuvor auch weder ein besonders hochwertiges Biotop noch ein Lebensraum für seltene Vogelarten gewesen. Selbst im deutlich verbesserten Zustand bleibe der Weiher ein künstliches, nährstoffreiches Stadtgewässer. Da durch „vorne rein und hinten raus“, also Fütterung und Hinterlassenschaften, die Wasserqualität stark beeinträchtigt werde, seien dort alle großen Wasservögel unerwünscht. Nach den Beobachtungen der Stadt sind vor allem Nil-, Kanada- und Graugänse auf dem Wasser zu sehen. Nur die Nilgans (Erkennungszeichen: lange Beine und dunkler Fleck ums Auge) gelte nicht als heimische Vogelart. Sie habe nach derzeitigem Forschungsstand keine negativen Auswirkungen auf andere Vogelarten, werde aber für Schäden in der Landwirtschaft und die Verschmutzung zum Beispiel von Freibädern verantwortlich gemacht. Alle anderen Wasservögel seien als heimische Arten besonders geschützt – auch Kanadagans und Höckerschwan, obwohl sie in Süddeutschland nicht ursprünglich heimisch waren. Eigentlich will die Stadt keine große Population von Enten und Gänsen im Weiher, um die Wasserqualität nicht zu gefährden – aber sie kann dagegen praktisch nichts unternehmen, außer auf das generelle Fütterungsverbot hinzuweisen, räumt Stadt-Pressesprecherin Sandra Diehl ein.