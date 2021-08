Jetzt ist es passiert: Die Stadt Landau hat drei Tage in Folge den Inzidenzwert von 35 überschritten. Damit greifen gemäß der 25. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes ab Donnerstag, 26. August, zusätzliche Maßnahmen.

Die 7-Tages-Inzidenz in Landau ist am Mittwoch nochmals deutlich gestiegen und liegt nach Mitteilung des Landesuntersuchungsamts bei 68,3 (am Vortag: 46,9). Die landesweite Inzidenz steigt auf 59,2. In Landau werden die Regeln verschärft. Das betrifft vor allem die 3G-Regel. Wer die Innengastronomie oder eine Indoor-Veranstaltung besuchen möchte, muss künftig geimpft, genesen oder getestet sein. Kinder bis einschließlich 14 Jahre sowie Schüler sind davon ausgenommen.

„Leider müssen wir feststellen, dass die Infektionszahlen auch in unserer Stadt wieder nach oben gehen“, fasst Oberbürgermeister Thomas Hirsch zusammen. „Zusätzliche Vorkehrungen wie den Nachweis einer Impfung, eines Tests oder einer überstandenen Corona-Erkrankung immer dann, wenn Menschen im Innern auf engem Raum zusammenkommen, halte ich daher für richtig und wichtig.“

Freiheiten nicht gefährden

Für Hirsch ist klar, dass dem Impfen nun eine noch größere Bedeutung zukomme. Er erneuert seinen Appell, die niedrigschwelligen Test- und Impfangebote in der Stadt wahrzunehmen. „Es geht jetzt darum, die Freiheiten, die wir uns alle gemeinsam erarbeitet haben, nicht wieder zu gefährden.“

Leider seien die jüngsten Corona-Kontrollen des städtischen Ordnungsamts eher negativ ausgefallen, berichtet Landaus Stadtchef weiter. Kontrolliert wurden unter anderem die Gastronomie sowie Friseure. „Die Beanstandungsquote lag bei etwa 60 Prozent“, gibt Hirsch das Feedback aus dem Fachamt wider. Am häufigsten sind Verstöße gegen die Pflicht zur Kontakterfassung. „Unser Eindruck ist leider, dass für manche Menschen das Thema Corona nicht mehr aktuell zu sein scheint. Vieles wird auf die leichte Schulter genommen oder ins Lächerliche gezogen“, bedauert Landaus Stadtchef.

Maskenpflicht in Schulen

Welche neuen Regeln gelten ab Donnerstag noch? An Schulen gilt die Maskenpflicht grundsätzlich auch während des Unterrichts. Die Pflicht zur Testung besteht für Leute, die körpernahe Dienstleistungen wie den Besuch beim Friseur oder der Kosmetikerin in Anspruch nehmen. Ausgenommen von der Testpflicht sind Rehabilitations- und Funktionstrainings sowie Dienstleistungen aus medizinischen Gründen.

Besucher von Hotels müssen sich alle 72 Stunden testen lassen. Der Besuch von Museen, Galerien und Zoos setzt im Innenbereich eines der drei „Gs“ voraus. Der Zoo Landau muss sein Affenhaus wieder schließen.

Veranstaltungen mit mehr als 350 Besuchern in geschlossenen Räumen sind untersagt, für kleinere Veranstaltungen gilt 3G. Im Freien dürfen nicht mehr als 500 Leute zusammenkommen.