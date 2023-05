Die Polizei zieht eine positive Bilanz des Sandbahnrennens in Herxheim – in Anbetracht der Tatsache, dass mehrere Tausend Menschen das Rennen sehr gesellig feierten, kam es nur vereinzelt zu Konflikten, melden die Beamten. Gegen 17.20 Uhr hat ein 18-Jähriger einen Polizisten angegriffen – er hat ihm ans Schienbein getreten. Der junge Mann fiel den Beamten auf, weil er ohne Helm mit einem Roller auf einem Feldweg unterwegs war. Er und seine Sozia waren zwischenzeitlich abgestiegen und hatten sich in einem Gebüsch versteckt. Während des Fluchtversuchs erfolgte der Angriff auf den Polizisten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Der Roller dürfte nicht versichert gewesen sein und der Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis, meldet die Polizei weiter. Kurz vor der Kontrolle soll der junge Mann auf dem Radweg der St.-Christopherus-Straße Fußgänger und Fahrradfahrende abgedrängt haben. Diese Zeugen und Geschädigte mögen sich bitte bei der Polizei Landau melden.

Weiterhin melden die Beamten drei bekanntgewordene Körperverletzungen – mit jeweils leichtem Ausgang. Auch Sachbeschädigungen gab es: Am Zaun des Geländes und an einem geparkten Polizeiwagen. Weiterhin wurden zwei Personen erwischt, die illegal versuchten, auf das Gelände zu kommen. Nur drei Fahrer, so die Polizei, wurden mit Alkohol am Steuer erwischt.