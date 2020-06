Ob Nico Santos zu diesem Konzert mit seinem eigenen Auto nach Landau fährt? Gerade nutzt der 27-jährige Sänger jedenfalls die Corona-Zeit, um seinen Führerschein zu machen. Vor Jahren hat er damit schon in seiner Heimat Mallorca angefangen, das Projekt aber dann erst mal auf Eis gelegt. Am Freitag tritt der Popstar („Like I Love You“ und „Better“) im Landauer Autokino auf dem neuen Messegelände auf – Karten für das Konzert dürften heiß begehrt sein, zumal man sie noch nicht einmal kaufen kann. Wer Santos, der Mitte Mai den von Stefan Raab ins Leben gerufenen „Free European Song Contest“ gewann, mit Songs aus seinem neuen Album live auf der Bühne vor der großen Leinwand erleben will, muss bei einem Gewinnspiel des Radiosenders SWR 3 auf der Seite www.swr3.de mitmachen (bis Mittwoch, 23.59 Uhr) – und Glück haben.

Im Autokino treten diesen Monat jedoch auch Stars auf, für deren Konzerte noch Karten zu haben sind – zum Beispiel die DSDS-Schlagersängerin Beatrice Egli („Mein Herz“) am Samstag, 20. Juni, und die Berliner Elektropop-Band MIA. („Hungriges Herz“ und „Tanz der Moleküle“) am Samstag, 27. Juni. Tickets und weitere Infos gibt es auf der Autokino-Homepage.