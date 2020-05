Die Corona-Infektionslage in der Südpfalz hat sich kaum verändert: Es gibt eine neue nachgewiesene Infektion im Kreis Germersheim, aber keine im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau. Damit ist die Anzahl der Infektionen auf 365 gestiegen – 221 in der Stadt Landau und dem Kreis SÜW, 144 im Kreis Germersheim. 310 Menschen gelten als gesundet, 201 an der Weinstraße und 109 am Rhein. Acht Menschen sind bisher an oder mit Covid-19 gestorben. Somit sind noch 47 Menschen infiziert.