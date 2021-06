In Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße sind von Dienstag auf Mittwoch drei Coronaneuinfektionen nachgewiesen worden, im Kreis Germersheim gab es dagegen keine. Das haben die beiden Kreisverwaltungen und die Stadtverwaltung mitgeteilt. Im Kreis Germersheim sinkt die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) auf 14. In Landau und im Kreis SÜW steigt sie leicht auf 4,3 beziehungsweise 2,7. Die Stadt weist darauf hin, dass seitens des Landes ab Freitag weitere Lockerungen in Kraft treten sollen, etwa bei privaten Veranstaltungen sowie in den Bereichen Sport, Tourismus, Freizeit und Kultur. Die konkrete Ausgestaltung werde in den kommenden Tagen bekanntgegeben.