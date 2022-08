Nussdorf. Nußdorf ist das nächste Landauer Stadtdorf, das seine Weinkerwe endlich wieder feiern darf. Darauf hat die Stadtverwaltung hingewiesen. Am Freitag, 5. August, wird das Fest mit dem Fassanstich durch Oberbürgermeister Thomas Hirsch, Ortsvorsteher Thorsten Sögding und die Landauer Weinprinzessin Nina I. eröffnet.

Die Kerwe findet am Feuerwehrhaus, im Kerwehof der Landjugend in der Kirchstraße 44, im historischen Schulhof, im Hof des Bauernkriegshauses, im Garten der Villa Hochdörffer, im Weingut Münch, im Weingut Martinshof und im Hof des Lions Club Landau-Südpfalz statt.

Das Schoppenbähnel pendelt von Freitag bis Montag alle 20 Minuten vom Alten Meßplatz in der Landauer Kernstadt nach Nußdorf: Am Freitag von 17 bis 1 Uhr, am Samstag von 17 bis 2 Uhr, am Sonntag von 11 bis 23 Uhr und am Montag von 17 bis 1 Uhr.

Musik an allen Tagen

Am Freitag legt ab 20.30 Uhr DJ Lunex im Kerwehof der Landjugend auf, beim Turnverein 1913 im Schulhof spielt die Band Hard to handle und im Weingut Martinshof legt DJ Olde auf. Am Samstag spielt Hard to handle erneut im Schulhof. Im Weingut Martinshof gibt es Musik von den DJs Sash BBC und SND und im Kerwehof der Landjugend wird Flash’K’Swag (Fleischkäsweck) ab 20.30 Uhr für Stimmung sorgen.

Am Sonntag um 10.15 Uhr gibt es einen Gottesdienst im Weingut Münch. Im Weingut Martinshof gibt es Musik der 80er und 90er mit Lumes und im Kerwehof der Landjugend dürfen sich die Gäste ab 20 Uhr auf die DJs SND und Sash BBC freuen. Am Montag tritt bei der Landjugend ab 20 Uhr Only Plan auf, im Weingut Martinshof gibt es Musik von DJ Omar und im Schulhof spielt die Band Mash-Revival-Party. Von Freitag bis Montag legt außerdem DJ Joe im Hof des Bauernkriegshauses beim Schwimm- und Sportclub Landau auf. Während des gesamten Kerwewochenendes gibt es in den verschiedenen Höfen und Stationen ein täglich wechselndes Speisen- und Getränkeangebot.