Das Nußdorfer Weingut Gerhard Hochdörffer hat beim Scheurebe-Preis 2020 in der Kategorie halbtrocken den ersten Platz belegt. Die Fachzeitschriften „Deutsches Weinmagazin“ und „Wein+Markt “ veranstalten alljährlich diesen Wettbewerb, an dem sich diesmal trotz der Corona-Krise rund 200 Weingüter aus Deutschland und Österreich mit über 300 Weinen und Sekten beteiligt hatten. Die Anbaugebiete Rheinhessen und die Pfalz hatten besonders viele Weine ins Rennen geschickt. Von den Pfälzern schafften es immerhin je sechs Weine mit Ausnahme der Kategorie süß in die jeweilige Spitzengruppe. Neben den Perl-/Schaumweinen wurden die Geschmacksrichtungen trocken, halbtrocken, lieblich, süß und edelsüß separat bewertet. Sabine Hochdörffer und ihr Mann Matthias Dollt, die das Landauer Weingut führen, hatten bereits bei anderen Wettbewerben die Nase vorn. Mal glänzten sie mit ihrem Rosé vom Spätburgunder, mal mit einem trockenen Weißburgunder. Einen jeweils zweiten Platz errang übrigens bei Scheu-Award 2020 das Weingut August Ziegler aus Maikammer in den Kategorien trocken und edelsüß, Bronze bei den Süßen.