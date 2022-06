In Nußdorf hat die Sanierung einer Hausruine am Dorfbrunnen begonnen. Darauf hat Oberbürgermeisterkandidat Dominik Geißler hingewiesen, der von Ortsvorsteher Thorsten Sögding vor einem Treffen mit dem Bauherrn Thorsten Holch (Archimedes Bauträger GmbH) auf das Thema angesprochen worden war. Nach Angaben Sögdings sind in der nicht unter Denkmalschutz stehenden, aber den Dorfplatz prägenden Ruine Wände abgetragen und die Außenmauern stabilisiert worden. In Kürze sollen Hausanschlüsse und Bodenplatte folgen und bis Ende des Jahres das Dach neu errichtet werden. Geplant seien offenbar drei Wohneinheiten. Der Ortsbeirat hatte wiederholt über die Ruine diskutiert und auch erwogen, sie selbst zu erwerben und herzurichten, um dem Dorfplatz einen optisch guten Abschluss zu verschaffen. Sögding spricht von einem wichtigen Projekt für das Dorf und freut sich, „dass es jetzt vorwärtsgeht“. Holch war nicht zu erreichen.