Ein Jubiläumsprogramm mit 28 Veranstaltungen bis ins Jahr 2023 sowie eine 80-seitige Festschrift hat das Landauer Stadtdorf Nußdorf vorbereitet, um an Professor Richard Rudolf Klein zu erinnern. Der 1921 in Nußdorf geborene Komponist, Musiker und Hochschullehrer hätte im Mai seinen 100. Geburtstag gefeiert. Er starb 2011. Der Landkreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau spenden aus Mitteln der Sparkassen-Stiftung 3000 Euro an die Interessengemeinschaft Nußdorfer Vereine für die Feierlichkeiten.