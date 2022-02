Im kommunalen Impfzentrum der Stadt Landau und des Kreises Südliche Weinstraße ist es vergleichsweise ruhig geworden. So wurden am Mittwoch in der Einrichtung in der Albert-Einstein-Straße 29 in Landau rund 120 Menschen geimpft. Dennoch gilt auch hier der Satz „steter Tropfen höhlt den Stein“, denn nach Angaben der Stadtverwaltung weist das Impfquoten-Monitoring für Landau aus, dass inzwischen 84,83 Prozent der Einwohner vollständig (also zwei Mal) geimpft und 67,09 Prozent auch schon geboostert sind. In der Vorwoche lagen die Werte noch bei 84,38 Prozent und 65,18 Prozent. Stadt und Kreis beobachten die weitere Entwicklung und wollen gegebenenfalls die Öffnungszeiten anpassen. Vorerst sei es aber weiterhin das Ziel, möglichst niedrigschwellige Angebote zu unterbreiten. Außerdem bahnt sich an, dass die Nachfrage nach dem neuen Impfstoff Novavax, der ab Ende Februar lieferbar sein soll, groß sein könnte. Es seien bereits mehr als 500 Termine im Impfzentrum vereinbart worden. Novavax ist ein Protein-Impfstoff, der möglicherweise auch von Menschen akzeptiert wird, die bei den MRNA-Impfstoffen wie Biontech oder Moderna wegen deren neuer Technik Bedenken haben.