Am Montag und Dienstag kommender Woche müssen in Essingen die Hochstadter Straße, die Fischlinger Straße und die Ossostraße mit Notstrom versorgt werden, teilt die Pfalzwerke Netz AG. Grund sind dringende Wartungs- und Sanierungsarbeiten im Stromversorgungsnetz . An beiden Tagen erfolgen die Arbeiten zwischen 8 und 15 Uhr. Die Stromversorgung wird mittels Notstromaggregat gewährleistet. Eine Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen ist während der Arbeiten nicht möglich. Für Rückfragen steht das Netzteam Edenkoben unter der Telefon 06323 9413-32 zur Verfügung.