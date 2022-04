Die Stromversorgung in Kapellen-Drusweiler wird am Dienstagmorgen über einen Notstromaggregat gewährleistet. Das teilt die Pfalzwerke Netz AG mit. Grund sind Arbeiten im Stromversorgungsnetz, die dem Vogelschutz dienen. Sie werden in der Zeit von 8 bis 12 Uhr erledigt. Während der Arbeiten kann kein Strom aus Photovoltaikanlagen eingespeist werden. Empfindlichen Geräte wie Computer und Fernseher sollten von der Steckdose getrennt werden. Rückfragen beantwortet das Netzteam Kandel unter Telefon 07275 955410.