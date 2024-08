Am Samstagnachmittag hat sich eine besorgte Bürgerin aus der Röhrstraße in Venningen bei der Polizei gemeldet. Sie gab dort an, dass ein vermeintlicher Nachbar wegen einer „Notlage“ bei ihr geklingelt und nach Geld gefragt habe, so die Polizei. Ihr kam der Sachverhalt verdächtig vor, da sie den Mann nicht kannte. Anschließend verweigerte sie ihm Geld zu geben. Der Mann war laut Beschreibung der Polizei etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, trug einen Schnurrbart, ein schwarzes Trikot und ein kurze Sporthose. Er entfernte sich in Richtung „Mühlstraße“. Die Polizei bittet unter der Nummer 06323 9550 um Hinweise.