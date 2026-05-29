Die Koordinatorinnen der Notfallseelsorge Pirmasens und Südwestpfalz reagieren auf unsere Berichterstattung über Probleme bei den Einrichtungen.

„Menschen in Not verdienen mehr als Zuständigkeitsstreit.“ Dieser Kommentar zu den Problemen bei der Notfallseelsorgern kommt von Gemeindereferentin Egle Rudyte-Kimmle und Pfarrerin Janina Tamm.

Wir hatten berichtet, dass 19 ehrenamtliche Notfallversorger um Rudi Götz aus dem Raum Landau und SÜW im Herbst 2024 eine Facheinheit für Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) und Krisenintervention gegründet hatten, vom DRK aber nicht gerufen werden.

Rudyte-Kimmle und Tamm zeigen sich betroffen. Denn hinter dieser Diskussion stünden keine abstrakten Strukturfragen. Dahinter stünden Menschen in Ausnahmesituationen: Menschen, deren Welt gerade zusammengebrochen sei, die einen geliebten Menschen durch Unfall oder Suizid verloren hätten und fassungslos zurückblieben. „Genau für diese Stunden gibt es Notfallseelsorge – für die Momente, in denen Worte fehlen und Menschen Halt brauchen.“

Gut ausgebildete Ersthelfer sind schwer zu finden

Redakteurin Judith Hörle hat geschildert, dass es auf der einen Seite eine DRK-Notfallversorgungseinheit gibt, die zu wenig Personal hat, um die vielen Einsätze zu bewältigen. Auf der anderen Seite steht eine zweite Notfallversorgungseinheit, die personell sehr gut aufgestellt ist, aber so gut wie nie hinzugerufen wird. Der Grund dafür geht auf ein Zerwürfnis im Jahr 2024 zurück.

„Rudi Götz und sein Team stehen bereit. Sie sind ausgebildet, erfahren und motiviert. Dass sie trotzdem kaum alarmiert werden, ist für uns als Kolleginnen aus der Notfallseelsorge schwer zu verstehen – und schwerer noch zu akzeptieren. Denn wir wissen aus eigener Erfahrung, wie mühsam es ist, geeignete und gut ausgebildete Ehrenamtliche und Hauptamtliche zu finden, die diesen oft belastenden Dienst wirklich tragen können“, schreiben Rudyte-Kimmle und Tamm. Umso unverständlicher sei es, wenn solche Menschen bereitstünden – und trotzdem nicht gerufen würden. „Während Zuständigkeiten ungeklärt bleiben und Verantwortung hin- und hergeschoben wird, warten Menschen auf Hilfe, die längst da wäre.“

Alle in der Notfallseelsorge müssen an einem Strang ziehen

Die beiden Frauen schreiben in ihrer Stellungnahme, sie erlebten in ihrer eigenen Arbeit täglich, wie wichtig es sei, dass alle, die in der Notfallseelsorge und psychosozialen Notfallversorgung tätig seien, an einem Strang ziehen. Nicht nebeneinander, schon gar nicht gegeneinander – sondern miteinander, Hand in Hand, mit dem Blick auf die Betroffenen.

Die beiden Notfallseelsorgerinnen appellieren: „Es braucht jetzt kein weiteres Abgrenzen, sondern ein gemeinsames Gespräch – offen, ehrlich und auf Augenhöhe, moderiert von einer neutralen Stelle, die alle Beteiligten gleichberechtigt an einen Tisch bringt.“ Denn nur so könne sichergestellt werden, dass gut ausgebildete Helferinnen und Helfer dort ankommen, wo sie dringend gebraucht würden – schnell, unkompliziert und ohne bürokratische Hindernisse. Denn am Ende sollte nur eine Frage zählen: Wie sorgen wir gemeinsam dafür, dass kein Mensch in seiner schwersten Stunde allein bleibt?