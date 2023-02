Ortsbürgermeisterin Regina von Nida stellte dem Rat die Planungen im Falle einer Notfallsituation vor. Um die Feuerwehr in einem solchen Fall zu unterstützen, wurde am 10. Januar eine siebenköpfige Arbeitsgemeinschaft gegründet, die als Krisenstab fungiert. Dieser hat die Aufgabe, sich in einem Ernstfall um die Probleme der Bürgerschaft zu kümmern. Außerdem wurde zusätzlich eine Liste von Helfern erstellt, die im entsprechenden Fall mit ihren speziellen Kompetenzen angefragt werden können. Grundsätzlich wird in einem Notfall - wenn länger als eine halbe Stunde der Strom oder das Telefon ausfällt - das Alte Schulhaus dann als zentrale Anlaufstelle dienen. Zwei Personen der örtlichen Feuerwehr werden dort alle notwendigen Informationen bereithalten. Um im Alten Schulhaus eine Notversorgung zu gewährleisten, wurden bereits ein Stromgenerator und die Betriebsmittel dazu angeschafft. „So sind wir gut gerüstet und hoffen aber sehr, dass diese Planungen niemals zur Ausführung kommen müssen. Danke an alle, die ihre Mitwirkung zugesagt haben“, so die Ortsbürgermeisterin.