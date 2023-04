Drohen wieder Warteschlangen an der Notdienstzentrale?

Es war der Aufreger „zwischen den Jahren“: Vor der Notdienstzentrale in Landau standen Patienten Schlange. Der Bereitschaftsdienst war überlastet, es gab teils stundenlange Wartezeiten. Die Südpfalz-Docs würden gerne etwas Neues ausprobieren.

Glasfaserausbau geht los

Bis Ende 2024 will die Telekom einen Großteil von Landau mit schnellem Internet versorgen. Der Ausbau weiterer Teile der Stadt und der Südlichen Weinstraße ist bereits in Planung.

Die gute Nachricht

In größeren Städten gibt es schon viele Stationen, an denen Leihfahrzeuge stehen. In ländlichen Regionen sucht man dagegen vielerorts vergeblich nach einem Carsharing-Angebot. In Annweiler ändert sich das bald.

Kommunion: Ansturm auf Restaurants

Nach schwierigen Coronajahren stehen am Sonntag nach Ostern wieder Erstkommunionen an. Viele Familien wünschen sich an dem großen Tag ein Festmahl. Doch wer noch nichts reserviert hat, geht wohl leer aus. Der Run auf Restaurant, Catering und Co war noch nie so groß wie in diesem Jahr.

Grenzüberschreitende Hilfe bei Waldbränden

Gemeinsam einen Waldbrand bekämpfen – das übten Feuerwehrleute aus dem Département Bas-Rhin und den Landkreisen Germersheim und Südliche Weinstraße am Freitag gemeinsam. Das Ziel: das Zusammenspiel und die Kommunikation zwischen den Wehren stärken und das Kennenlernen, auch von vorhandenen Mitteln.