Der Bau des Nordring-Kreisels geht in die entscheidende Phase: Die Baustelle ist eingerichtet, die Lagerflächen stehen bereit, die Maschinen sind da – Diensatg soll dann der Aufbruch beginnen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Aber vor dem Kreisel wird der neue Radweg auf rund 800 Metern entlang des Nordrings zwischen den Kreuzungen An 44/Am Kronwerk und Haardtstraße/Ostring gebaut, erläutert die Verwaltung. Dazu wird ein Radschutzstreifen markiert und es werden Parkplätze verlegt. Der Nordring werde während der Bauzeit streckenweise halbseitig gesperrt, eine Durchfahrt bleibe möglich, versichert die Verwaltung. Das Projekt hatte im vergangenen Jahr in der damaligen Koalition für Streit zwischen Grünen und CDU gesorgt. Kosten sollen die Arbeiten inklusive Kreisel rund 580.000 Euro, davon trägt rund 90 Prozent der Bund.