An der Ecke Nord- und Westring am Alten Messplatz soll ein neuer Kreisel entstehen – sofern das Wetter mitspielt, werde der Bau auch noch „weitgehend“ bis Jahresende abgeschlossen sein. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird zuerst ab Montag der neue Radweg entlang des Nordrings zwischen den Kreuzungen An 44/Am Kronwerk und Haardtstraße/Ostring gebaut, danach der Kreisel. Der Nordring werde während der Bauzeit streckenweise halbseitig gesperrt, eine Durchfahrt bleibe möglich, versichert die Verwaltung. Neben dem Markieren eines Radschutzstreifens auf rund 800 Metern Länge werden im Zuge der Baustelle Parkplätze von der Straße in den Seitenbereich verlegt. Bestehende Gehwege sollen dafür neu gepflastert und angrenzende Grünflächen vergrößert werden. Gleichzeitig werde die Fahrbahndecke im Nordring wird saniert, ebenso rund 240 Meter in der angrenzenden Haardtstraße. Kosten soll das rund 580.000 Euro, davon übernimmt der Bund rund 90 Prozent.