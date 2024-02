Unbekannte haben versucht, in die Geschäftsstelle des ADAC im Nordring in Landau einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Dienstag, 13., und Freitag, 16. Februar. Die Täter wollten ein Fenster aufhebeln, um ins Gebäude zu gelangen, was jedoch misslang. Der Sachverhalt wurde erst am Montag zur Anzeige gebracht, weshalb die Polizei diesen erst jetzt meldet. Die Schadenshöhe beträgt circa 50 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06341 2870.