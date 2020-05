Im Landau-Livestream am Donnerstag, 7. Mai, ab 19 Uhr ist Nora Brandenburger zu sehen und zu hören. Das Konzert wird aus der Festhalle per Livestream übertragen auf der Facebookseite „Stadt Landau in der Pfalz“ und dem gleichnamigen Youtube-Kanal. Die Sängerin ist durch ihre Teilnahme an der Castingshow „The Voice of Germany“ 2018 bekannt geworden.