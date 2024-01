Für die Stunksitzung im Gloria-Kulturpalast in Landau am Freitag, 2. Februar, gibt es noch wenige Karten, wie Pirmin Roth mitteilt. Die Sitzung am 9. Februar ist ausverkauft. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Das Programm geht bis Mitternacht. Karten gibt es bei Pirmin Roth unter Telefon 0172 7276447. Einer der Höhepunkte der Sitzung wird der Auftritt des „Karl vunn de Stadt“ sein. Redner ist der ehemalige Oberbürgermeister Hans-Dieter Schlimmer, er tritt bei beiden Sitzungen auf.