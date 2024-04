Es sind noch Restkarten für das Konzert des Weltklassepianisten Igor Levit am Samstag, 20 Uhr, in der Landauer Festhalle erhältlich. Das teilt die Stadt mit. Zum Stadtjubiläum gastiert Levit mit den Berliner Barock Solisten und einem reinen Bach-Programm in der Festhalle. Für den Konzertabend am Samstag um 20 Uhr gibt es noch vereinzelte Restkarten. Die verbliebenen Tickets sind im Büro für Tourismus, online unter ticket-regional.de/landau sowie gegebenenfalls an der Abendkasse erhältlich.