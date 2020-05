In der Südpfalz hat es am Freitag gegenüber dem Vortag eine bekannte Corona-Neuinfektion im Kreis Germersheim gegeben. Im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau ist es bei bisher 221 bestätigten Fällen geblieben. Fünf Menschen sind gestorben, 216 gesundet. Das heißt, dass es aktuell keine bekannten Infizierten mehr gibt. Der Kreis Germersheim meldet dagegen 148 nachgewiesene Infektionen. Dort sind fünf Menschen gestorben und 127 gesundet. Es gibt also noch 16 bestätigte Infektionen.

Mehr zum Thema

Eine Zusammenfassung der aktuellen Entwicklung in der Pfalz und weltweit erhalten Sie im kostenfreien, täglichen Coronavirus-Newsletter.