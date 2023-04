Das Umweltamt der Stadt Landau greift Vögeln unter die Flügel: Mitarbeitende haben schon vor Beginn der Brutzeit sechs neue Nistkästen im Außengelände der Grundschule Queichheim aufgehängt – je zwei für Meisen und Spatzen sowie je einen für Stare und Halbhöhlenbrüter wie Rotkehlchen oder Hausrotschwänze. Umweltdezernent Lukas Hartmann erläutert die Maßnahme: „Für die dringend erforderliche Erweiterung der Grundschule Queichheim mussten einige Gehölze entfernt werden, die potentielle Brutplätze für Vögel waren. Das haben wir durch das Aufhängen der Nistkästen nun ausgeglichen.“ In Abstimmung mit dem Umweltamt haben die Pfalzwerke in Godramstein kürzlich einen Turmfalkennistkasten aufgehängt. Der neue Nistkasten dient als Ausgleich für einen Brutplatz auf einem Strommast, der im Zuge der Erschließung des Neubaugebiets „Am Kalkgrubenweg“ abgebaut wurde. Die Stromleitungen verlaufen dort künftig unterirdisch; die Vögel finden keine 500 Meter entfernt in der freien Landschaft einen neuen Brutstandort.