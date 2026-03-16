Gute Nachrichten für Autofahrer und Anwohner in Hayna: Die Nikolausstraße (Kreisstraße 62) wird ab Mittwoch, 18. März, wieder für den Verkehr freigegeben – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Dies gab der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer bekannt. Dieser hat über eine Strecke von rund 350 Metern nicht nur den Fahrbahnbelag erneuert, sondern auch die komplette Infrastruktur saniert. Neben einer neuen Asphaltdecke wurde die Wasserleitung zwischen Hauptstraße und Ringstraße ausgetauscht, zudem entstanden zwei neue barrierefreie Bushaltestellen.