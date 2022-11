Landau. Der Christbaum steht schon, in Kürze folgen die Buden, Stände und Zelte des Thomas-Nast-Nikolausmarkts auf dem Rathausplatz. Trotz der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie und die Energiekrise soll er für vorweihnachtliches Flair auf dem Rathausplatz sorgen.

Mehr als 50 kunstgewerbliche und gastronomische Stände füllen bei dem nach Landaus berühmtestem Sohn, dem Karikaturisten Thomas Nast, benannten vorweihnachtlichen Markt den Festplatz in der Landauer Innenstadt. Dort ist von Donnerstag, 24. November, bis einschließlich Mittwoch, 21. Dezember, etwas los.

Nach Angaben der Stadtverwaltung wird das Etagenkarussell der Schaustellerfamilie Hartmann mit der historischen Orgel ebenso aufgebaut wie die Kindereisenbahn, ein Kinderkarussell und ein Krippenhaus. Neu auf dem Programm für die kleinen Besucherinnen und Besucher stehen in diesem Jahr der Besuch des Nikolaus am Nikolaustag sowie eine Märchenstunde zu verschiedenen Terminen im Thomas Nast-Häuschen.

Kunsthandwerk wieder auf Rathausplatz

In den Pavillons lassen sich die Künstlerinnen und Künstler bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen und bieten den Besuchern auch die Möglichkeit, sich mit kreativen Geschenken einzudecken. Diese Pavillons kehren an den alten Standort zurück. Im vergangenen Jahr waren die Kunsthandwerker wegen der Pandemie in einem leerstehenden Einkaufsmarkt untergebracht worden.

„Wir möchten auch in Krisenzeiten nicht völlig auf weihnachtliche Stimmung in der Innenstadt verzichten, auch und gerade wegen des Bedürfnisses der Menschen nach Besinnlichkeit in dieser schwierigen Zeit“, erklärt Oberbürgermeister Thomas Hirsch gemeinsam mit Tourismusdezernent Jochen Silbernagel. Das Team des Büros für Tourismus um Geschäftsführer Bernd Wichmann und Marktmeisterin Sonja Brunner-Hagedorn habe sich einiges einfallen lassen, um der aktuellen Situation Rechnung zu tragen und trotzdem den Weihnachtszauber nach Landau zu holen. So wird etwa in diesem Jahr, um Energie zu sparen, auf Heizlüfter, Backstube und bunte Häuserbeleuchtung verzichtet. Außerdem sind die großen Zelte der Kunsthandwerker erstmals mit festen Wänden ausgestattet.

Info

Der Thomas-Nast-Nikolausmarkt ist täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Die offizielle Eröffnung findet am Donnerstag, 24. November, um 18 Uhr statt. Es spielt die Stadtkapelle.

Am Sonntag, 27. November, lädt der Einzelhandel außerdem von 13 bis 18 Uhr zum letzten Verkaufsoffenen Sonntag des Jahres.