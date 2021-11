Landau. Die Stadt Landau ist nicht rundum zufrieden mit dem ersten Nikolausmarkt-Wochenende. Daher soll die Maskenpflicht in der Fußgängerzone ausgeweitet werden.

[Aktualisiert 16.40: Absage Neustadt]Der entzerrte Aufbau, 2G-Nachweis- und Maskenpflicht hätten sich zwar grundsätzlich bewährt, teilte die Stadt am Montagnachmittag mit. Dennoch blickt Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) mit Sorge auf die steigenden Fallzahlen in der Region und in Deutschland. Daher werde die Maskenpflicht auf weite Teile der Landauer Fußgängerzone ausgeweitet. Eine entsprechende Allgemeinverfügung ist in Vorbereitung.

Weitere verschärfte Maßnahmen werden in Abstimmung mit den umliegenden größeren Städten erörtert, informiert der Stadtchef. Etliche Weihnachtsmärkte sind bereits abgesagt, andere gibt es noch, wie den Belznickel-Markt in Pirmasens und den Speyerer Weihnachtsmarkt, der aber bereits um 18 Uhr schließen muss. Neustadt hat soeben seinen Weihnachtsmarkt der Kunigunde abgesagt.

Hirsch sorgt sich wegen der Einhaltung der Maskenpflicht, die an den Übergängen zwischen den einzelnen Veranstaltungsbereichen oftmals ein Problem zu sein scheine. Da soll nachgesteuert werden. So wurden bereits zusätzliche Hinweisschilder zur Maskenpflicht aufgehängt. Hirsch appellierte an alle Besucher, die geltenden Regeln einzuhalten, vorsichtig zu sein, Abstand zu halten und Maske zu tragen.

Wegen Corona ist der Nikolausmarkt in diesem Jahr auf mehrere Stellen in der Innenstadt verteilt: den Rathausplatz, den Obertorplatz mit dem Riesenrad, den Untertorplatz mit einer Eisbahn, den Kunsthandwerker-Markt im ehemaligen Kik in der Marktstraße 29 und Stiftsplatz und Marktstraße vor der Stiftskirche.