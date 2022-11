Noch ein Monat bis Weihnachten – höchste Zeit, sich allmählich einzustimmen. Entsprechend voll war es am Donnerstag schon zur Mittagszeit auf dem Thomas-Nast-Nikolausmarkt auf dem Rathausplatz in Landau, auch wenn die Eröffnung erst um 18 Uhr mit der Stadtkapelle war. Dass die Anzahl der Stände ein kleines bisschen abgenommen hat und der Aufbau etwas luftiger erfolgt ist, tut der Sache keinen Abbruch – eher im Gegenteil. Glühwein schmeckt im Übrigen auch bei Sonnenschein, Bratwurst sowieso. In der Platzmitte dreht die Kindereisenbahn ihre Runden, an zwei Platzecken drehen ein Kinderkarussell und die mehr als 130 Jahre alte zweistöckige Reitschul’ zum Klang einer historischen Orgel ihre Runden. In zwei großen Zelten, erstmals mit festen Wänden, können die Besucher Kunsthandwerkern wie Webern, Glasbläsern, Korbflechtern, Holzkünstlern und vielen mehr über die Schulter schauen. Der Markt ist täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet, und am Wochenende gibt es aus diesem Anlass auch einen verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr.