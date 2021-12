Zur Unterstützung der Beschicker des Nikolausmarktes, der am Samstagabend coronabedingt vorzeitig beendet wird, packt das Büro für Tourismus der Stadt Landau Tüten mit unverkauften Lebensmitteln.

Diese Tüten werden ab der kommenden Woche verkauft. Der Erlös geht nach Angaben der Stadt direkt an die Beschicker. „Den Landauer Weihnachtsmarkt vorzeitig zu beenden, war eine schwere, aber notwendige Entscheidung“, sagte Oberbürgermeister Thomas Hirsch – notwendig, um die Infektionslage schnell zu beruhigen, „um den Kollaps unseres Gesundheitssystems zu vermeiden.“

Die Thomas-Nast-Weihnachtstüte gibt es in zwei Varianten: Für 10 Euro mit Lebkuchen und Anis-Gebäck der Bäckerei Scheurich aus Essingen, Schneebällchen von Christoph Marker aus Kaiserslautern und Nüssen von Jenny Wittmann aus Landau sowie für 15 Euro mit zusätzlich einem Käse von Marieluise Böhm-Spiegel aus Zweibrücken. Die Tüten sind ab Montag, 6. Dezember, am Ausgabefenster des Büros für Tourismus in der Salzhausgasse zu haben. Zudem hat die Verwaltung die Landauer Firmen angeschrieben, in der Hoffnung, dass diese Weihnachtstüten in größerer Stückzahl abnehmen.

Tannenbäume werden nicht weggeworfen

Auch die Weihnachtsbäume, die den Nikolausmarkt zieren, sollen nicht weggeworfen, sondern preiswert abgegeben werden. Sie werden am Dienstag, 7. Dezember, von 14 bis 16 Uhr für fünf Euro das Stück auf dem Rathausplatz verkauft. Es handelt sich um Nordmanntannen mit bis zu zwei Metern Höhe.

Auch nach dem Abbau der Stände und Buden bleiben die Eislaufbahn auf dem Untertorplatz und das Riesenrad auf dem Obertorplatz stehen. Sie sind montags bis freitags von 16 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Auch die Kunsthandwerker können bleiben. ihr Domizil in der Marktstraße 29 (ehemals Kik) ist montags bis samstags von 11 bis 19 Uhr geöffnet.