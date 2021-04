Die Nikolauskapelle wird voraussichtlich am Mittwoch, 19. Mai, zum ersten Mal in diesem Jahr geöffnet. Das teilt die Burg-Landeck-Stiftung mit. Der bereits veröffentlichte Saisonstart am 1. Mai wurde wegen der Corona-Bestimmungen verschoben. Bis voraussichtlich Ende Oktober gelten folgende Öffnungszeiten: samstags, sonntags, an Feiertagen und an jedem ersten und dritten Mittwoch im Monat von 14 bis 17 Uhr.