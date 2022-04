Die Nikolauskapelle bei Klingenmünster öffnet ab Sonntag ihre Pforten wieder regelmäßig für Besucher. Die Öffnungszeiten: jeden Samstag und Sonntag, an allen Feiertagen sowie am ersten und dritten Mittwoch jeden Monats jeweils von 14 bis 17 Uhr. Ehrenamtliche „Kapellenwächter“ empfangen die Besucher und stehen für Auskünfte bereit. Für alle, die mehr wissen wollen, werden auch Führungen angeboten, für Gruppen ab fünf Personen. Anmeldungen nehmen Klaus Frey, Telefon 06349 8729, oder Günter Nuss, Telefon 06349 963486, entgegen. Bis Ende Oktober bleibt die Kapelle offen. Der spätromanische Bau, der weitgehend im Urzustand erhalten blieb, ist nicht nur bei Wanderern, Touristen und einheimischen Besuchern beliebt. Die Nikolauskapelle wird auch immer öfter zum Schauplatz für Familienereignisse. Allein in diesem Sommer sind über 20 Hochzeiten und Taufen angemeldet.