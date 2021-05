Landau hat mit 6,4 die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz, wie das Landesuntersuchungsamt auf seiner Homepage notiert. Die Hoffnung auf weitere Lockerungen ab Montag, 31. Mai, steigt. Im Kreis Südliche Weinstraße liegt der Wert bei 17,2, im Kreis Germersheim bei 14,7.

Seit Mittwoch haben die Gesundheitsämter zehn Neu-Infizierte mit Sars-CoV2 registriert, je fünf an der Weinstraße und im Kreis Germersheim.

Wenn die Stadt Landau an fünf Werktagen hintereinander unter einer Inzidenz von 50 bleibt, treten am übernächsten Tag weitere Lockerungen in Kraft. Dabei zählen allerdings die Zahlen, die das Robert-Koch-Institut – www.rki.de/inzidenzen – veröffentlicht.

Alle Informationen und die aktuell geltenden Regeln für Landau finden sich auf der städtischen Internetseite unter www.landau.de/corona.

