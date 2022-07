Am Sonntag ist Oberbürgermeisterwahl in Landau mit fünf Kandidatinnen und Kandidaten: Dominik Geißler (CDU), Lukas Hartmann (Grüne), Maximilian Ingenthron (SPD), Katerina Kietzmann (parteilos, Querdenker-Spektrum) und Merlin Uhl (Die Partei). Die Stadtverwaltung gibt letzte Hinweise: Wer bereits Briefwahlunterlagen beantragt hat, kann auch ausschließlich per Briefwahl wählen. Eine Stimmabgabe am Sonntag n einem Wahllokal ist nicht möglich. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müssen am Sonntagabend um 18 Uhr bei der Stadtverwaltung vorliegen.

Das Pfarrheim St. Maria, in dem sich in den vergangenen Jahren das Wahllokal des Wahlbezirks 9 befunden hat, steht diesmal nicht zur Verfügung. Das Wahllokal wurde in die Maria-Ward-Schule in der Cornichonstraße 1 verlegt. Es befindet sich dort in der Cafeteria in Raum C 011 und ist über den Eingang in der Glacisstraße zu erreichen.

Wer das Eintrudeln der Ergebnisse am Abend live verfolgen möchte, kann das ab 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses tun. Dort werden die Auszählungsergebnisse per Beamer präsentiert. Der Zugang zum Ratssaal ist über die Seiteneingänge des Rathauses in der Langstraße und in der Salzhausgasse möglich. Außerdem besteht die Möglichkeit, über einen Link auf der städtischen Internetseite www.landau.de/wahlen die Ergebnisse am Wahlabend einzusehen.