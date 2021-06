Krise – welche Krise? In Landau ist am Freitagabend nichts mehr zu spüren von der Pandemie, und bisweilen auch nichts mehr vom Abstandhalten. Was nach der langen Durststrecke und bei einer Inzidenz von unter 5 allerdings auch nicht ganz überraschend ist. Straßen und Plätze sowie die Außengastronomie sind voll, egal ob auf dem Rathausplatz oder an anderen Stellen der Innenstadt. Auch das Public Viewing des Veranstalters Gaumenfreunde Edenkoben hat Fußballfans zum Deutschen Tor gelockt. Voll besetzt sind die rund 250 Sitzplätze zwar nicht beim Auftaktspiel Türkei - Italien, aber die Stimmung ist gut vor der rund 20 Quadratmeter großen LED-Wand. Vorgeglüht wurde auch hinter dem Tor, wo sich etliche junge Männer zum Bier im Park versammelt hatten. Rappelvoll ist das mit Flaggen geschmückte Straßenpodest einer benachbarten Kneipe in der Königstraße. Kein Wunder: „Ich bin das erste Mal seit etwa einem Jahr wieder unterwegs“, sagt ein junger Besucher freudestrahlend. Auch andere Gaststätten wie zum Beispiel die Hexestubb in der Trappengasse werben damit, alle Spiele zu zeigen.