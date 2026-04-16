Räuberische Erpressung, Körperverletzung, bandenmäßiger Diebstahl und gewerbsmäßiger Betrug – dafür wurde ein 23-Jähriger verurteilt, obwohl er nicht dabei war.

Seit sich der 23-Jährige 2025 selbst bei der Polizei gestellt hatte, befindet er sich in Untersuchungshaft. Das Gericht hat Haftfortdauer angeordnet.

Kurios an diesen Fällen ist die Tatsache, dass der Angeklagte nie dabei war. Während seine bereits verurteilten Mittäter vor Ort die angeklagten Taten begangen haben, befand sich der Angeklagte in der Türkei. Dass er jedoch maßgeblich an der Entwicklung der kriminellen Aktivitäten der Gruppe aus fünf jungen Männern beteiligt war, hatte er nicht ganz ohne Stolz eingeräumt. Doch in seinem ausführlichen letzten Wort erklärte er eindringlich, er wäre von den anderen als Sündenbock auserwählt und beschuldigt worden.

Autos zum Verkauf angeboten

Seine Masche war es zunächst, mit Hilfe gefälschter Bilder und Fotos vorzutäuschen, ein Auto verkaufen zu wollen. Er ließ sich von den potenziellen Käufern eine Anzahlung überweisen und war danach nicht mehr auffindbar. Diese Masche eskalierte zu Raub, schwerer räuberischer Erpressung sowie Körperverletzung, als zwei seiner Mittäter im bayerischen Hof nach der Anzahlung von 100 Euro dem Käufer die gesamte restliche Kaufsumme von 10.400 Euro abnehmen wollten – ohne ein Auto dafür liefern zu wollen. Der junge Mann kam mit seinem Vater. Sie wurden bedroht, Geld sowie Handys abzugeben, und mit Pfefferspray attackiert. Die Täter entrissen dem jungen Mann den Rucksack und flüchteten. Pech für sie, der Rucksack enthielt nur Proviant. Später hatte der Angeklagte der Familie Bilder von Patronenhülsen geschickt, um sie einzuschüchtern.

Kontodaten gefälscht

Mit Hilfe eines gestohlenen Schlüssels für Briefkästen hatten drei bereits verurteilte Komplizen des Angeklagten in Landau und Umgebung im Frühjahr 2024 zahlreiche Briefkästen geöffnet und daraus Rechnungen gestohlen. Diese Rechnungen wurden dahingehend manipuliert, dass die IBAN-Nummern per App geändert wurden und die geforderten Summen auf das Konto des Angeklagten oder seiner Komplizen ging. Insgesamt wurden so über 30.000 Euro erbeutet.

Die Staatsanwaltschaft sah die Vorwürfe gegen den Angeklagten durch die Verhandlung als erwiesen an. Allein der Chatverlauf seines Handys belege die Tatsache, dass er maßgeblich an der Planung aller Delikte beteiligt gewesen war. Insofern müsse er als Mittäter gesehen werden. Einen Teil der Straftaten habe er eingeräumt, was ebenso strafmildernd in Betracht gezogen werden könne wie der Umstand, dass er sich freiwillig gestellt hatte. Der Staatsanwalt beantragte eine Haftstrafe von insgesamt sieben Jahren und acht Monaten.

Verteidiger Bülent Döger widersprach dem. Sein Mandant habe den Teil der Taten eingeräumt, an denen er beteiligt war, sich dafür auch entschuldigt, aber er sei von den Komplizen zum Sündenbock gemacht worden. Er bat um eine milde Strafe für seinen Mandanten, deren Höhe er in das Ermessen des Gerichts stellte.

Diesem Wunsch kam die Kammer teilweise entgegen, mit fünfeinhalb Jahren fiel die Strafe vergleichsweise moderat aus. Des Weiteren werden knapp 8300 Euro aus den illegalen Geschäften eingezogen. Die Vorsitzende Richterin betonte, der Angeklagte habe sich als „heller als die anderen“ erwiesen, deswegen sei ein Großteil der ergaunerten Gelder bei ihm gelandet. Er sei maßgeblich für die Planung und Durchführung der Straftaten verantwortlich gewesen. Gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden.