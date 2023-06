Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Februar durfte in Weißquartier- und Reduitstraße in Landau plötzlich nur noch in eine Richtung gefahren werden. Den einen oder die andere hat das mächtig verwirrt. Wie gut, dass es heutzutage Navigationssysteme gibt. Die zeigen den richtigen Weg ans Ziel – oder etwa doch nicht?

Jahrzehntelang gehörte die Straßenkarte neben Verbandskasten und Warndreieck quasi zur Pflichtausstattung eines jeden Autos. Ohne die Faltblätter war man in einer fremden Stadt